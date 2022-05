Αρχαία αντικείμενα ηλικίας 2.300 ετών της αυτοκρατορίας των Σκυθών από το μουσείο της Μελιτόπολης κι ένα Ευαγγέλιο του 1811 που δημιουργήθηκε για τους Έλληνες της Μαριούπολης έχουν κλέψει, μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι New York Times μετέδωσαν ότι σύμφωνα με τη διευθύντρια του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της Μελιτόπολης, Λέιλα Ιμπραχίμοβα, εργάτες του μουσείου είχαν κρύψει τον ανεκτίμητο θησαυρό σε κούτες σε ένα υπόγειο, κι ότι μετά την απαγωγή της και την ανάκρισή της από Ρώσους στρατιώτες επί ώρες τον Μάρτιο, έφυγε για να μεταβεί σε περιοχή ελεγχόμενη από τις δυνάμεις του Κιέβου.

Αξιωματούχοι της Μελιτόπολης κατηγορούν τους Ρώσους ότι εισέβαλαν στο Μουσείο και λεηλάτησαν ανεκτίμητης αξίας τεχνουργήματα του πολιτισμού των Σκυθών του 4ου π.Χ. αιώνα.

In Mariupol, the town that has been hammered for weeks by Russian forces, officials said that Russian agents broke into an art museum and stole masterpiece paintings, a famous sculpture and several highly valued Christian icons. https://t.co/dlBiBYE7iW