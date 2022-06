Μια νεαρή κοπέλα από την Ουκρανία επέστρεψε στα συντρίμμια του κατεστραμμένου πλέον σχολείου της, την ημέρα που υποτίθεται ότι θα γινόταν ο χορός της αποφοίτησής της (prom), φορώντας το φόρεμα που ήθελε να βάλει τη συγκεκριμένη ημέρα γιορτής.

Η φωτογραφία της νεαρής κοπέλας από την Ουκρανία κάνει το γύρο του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται μπροστά από το σχολείο της, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ πίσω της φαίνονται τα συντρίμμια του κτιρίου που ήταν το σχολείο της, πριν τους βομβαρδισμούς των ρωσικών στρατευμάτων.

Η θεία της κοπέλας ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο Twitter και το Ουκρανικό Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών αναδημοσίευσε τη συγκινητική ιστορία.

Η Ολεξάντρα Ματβιτσούκ, επικεφαλής του Ουκρανικό Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών, έγραψε την ιστορία της Άννα Επίσεβα: «Η ανιψιά μου έπρεπε να αποφοιτήσει φέτος από το λύκειό της. Αυτή και οι φίλες της αγόρασαν φορέματα και ανυπομονούσαν για την ημέρα του χορού αποφοίτησης. Τότε, ήρθαν οι Ρώσοι.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0