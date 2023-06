Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Χερσώνας (στη νότια Ουκρανία, που ελέγχεται από την Ρωσία) μετά την ανατίναξη μεγάλου φράγματος στον Δνείπερο ποταμό. Σύμφωνα με τα πρώτα πλάνα μεγάλος όγκος νερού ρέει ανεξέλεγκτος, ενώ ήδη έχουν πλημμυρίσει περιοχές.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για ένα πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στη Χερσώνα. Ρωσία και Ουκρανία από το πρωί αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης – δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν – εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας – που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 –, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Οι αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την καταστροφή του φράγματος.

The Russian Military is claiming that Ukrainian Armed Force conducted an Attack against the Nova Kakhovka Dam in the Kherson Region a few hours ago with almost the Entire Dam as well as the Kakhovka Hydroelectric Power Plant being Destroyed in the process; throughout the length… pic.twitter.com/wBVUX0sskR