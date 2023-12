Λίγο πριν συμπληρωθούν 22 μήνες από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ρωσικά μαχητικά MiG-31 εξαπέλυσαν επιθέσεις με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal. Συναγερμός σήμανε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για τα κύματα επιδρομών της Μόσχας.

Σχεδόν 22 μήνες του πολέμου στην Ουκρανία, ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal εναντίον της περιφέρειας Χμελνίτσκι στα δυτικά, ανακοίνωσε το Κίεβο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι μαχητικά MiG-31 εκτόξευσαν σε δύο κύματα τους υπερηχητικούς πυραύλους – που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν – από τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, Γιούρι Ιχνάτ είπε ότι αναφέρθηκε τουλάχιστον μία έκρηξη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιβ – περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου – το οποίο έχει δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συναγερμός για πυραυλική επίθεση σήμανε και στην αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή καταστροφές.

Σειρήνες ακούστηκαν άλλες τέσσερις φορές σε όλη την Ουκρανία, λίγη ώρα προτού τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπολύσουν την επίθεση με υπερηχητικούς πυραύλους.

🚨Air raid sirens ringing out allover Ukraine.

Russian MIG31 bombers in the air. 🚨



Putin bout to bomb TF out of em.



H/t: @zerosum24 pic.twitter.com/iXREUWzcV4