Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του σπιτιού της στην Χερσώνα της Ουκρανίας, όταν δυνάμεις της Ρωσίας βομβάρδισαν την πόλη τα ξημερώματα της Δευτέρας (7.8.2023).

«Δύσκολη νύχτα για τη Χερσώνα… Ο ρωσικός στρατός συνέχισε να βομβαρδίζει σπίτια κατοίκων της Χερσώνας στο κεντρικό τμήμα της πόλης», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Προκούντιν για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Προκούντιν πρόσθεσε πως ο βομβαρδισμός άρχισε γύρω στα μεσάνυχτα και διήρκεσε αρκετές ώρες.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία.

Η Ουκρανία ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας και τμήματα της περιφέρειάς της το Νοέμβριο, έπειτα από μήνες ρωσικής κατοχής, όμως ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τακτικά την πόλη και τις γύρω περιοχές από την απέναντι όχθη του Δνείπερου.

#ruZZians struck an apartment building in #Kherson at night.



The enemy attacked several times during the night, – the regional prosecutor's office. One person was killed and 12 others were wounded.



Fucking terrorists! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/tnb31mpgX6