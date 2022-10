Νέα επίθεση σε οχηματοπομπή αμάχων εξαπέλυσε η Ρωσία στην περιοχή Κουπιάνσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεχ Σινεγκούμποφ.

“Εντοπίστηκε οχηματοπομπή με νεκρούς αμάχους. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 20 άνθρωποι είναι νεκροί στα οχήματα αυτά”, ανέφερε ο Σινεγκούμποφ της Ουκρανίας στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, “οι (Ρώσοι) κατακτητές επιτέθηκαν εναντίον αυτών των αμάχων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς”.

“Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την ωμότητα”, υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι στο σημείο έχουν μεταβεί “αστυνομικοί και ειδικοί” και “έχει ξεκινήσει έρευνα”.

Την Παρασκευή ομάδα του AFP είδε τα πτώματα τουλάχιστον 11 αμάχων που είχαν σκοτωθεί από σφαίρες την ώρα που βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους, σε έναν αυτοκινητόδρομο τον οποίο είχαν εγκαταλείψει οι Ρώσοι κατά την υποχώρησή τους από την περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά της η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU έκανε λόγο για 20 αμάχους που σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον οχηματοπομπής πολιτών στην “γκρίζα ζώνη” μεταξύ της περιοχής που ελέγχει το Κίεβο και αυτής που ελέγχει η Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία.

