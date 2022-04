Με ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο μέτωπο, ένα πρησμένο μάτι και εμφανώς εξουθενωμένος, παρουσιάστηκε ένας 28χρονος Βρετανός, που είχε μετακομίσει στην Ουκρανία και -πριν το ξέσπασμα του πολέμου- εργαζόταν σε μονάδα φροντίδας στη Μαριούπολη. Η οικογένεια του φοβάται πλέον ότι μπορεί να τον εκτελέσουν ή να τον μεταφέρουν στη Ρωσία και να μην τον ξαναδούν ποτέ.

Πρόκειται για τον Aiden Aslin, ο οποίος πλέον είναι αιχμάλωτος των Ρώσων αφού η ομάδα του ξέμεινε από τρόφιμα και πυρομαχικά και αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Ο 28χρονος Βρετανός – σύμφωνα με την Daily Mail – έχει διπλή υπηκοότητα και τα τελευταία χρόνια είναι μέλος του ουκρανικού στρατού, γεγονός που τον έκανε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία και να συμμετάσχει στις σφοδρές μάχες της Μαριούπολης.

Σε βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε από την ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Aiden Aslin απεικονίζεται με χειροπέδες, εξουθενωμένος με πρησμένο μάτι κι ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο μέτωπο. Η οικογένεια του στην Βρετανία, βλέποντας το επίμαχο βίντεο, εκφράζει την ανησυχία της για την τύχη του και ζητά από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να του συμπεριφερθούν με ανθρωπιά, εν μέσω φόβων ότι θα τον εκτελέσουν.

Η 50χρονη μητέρα του, που ζει στο Νότιγχαμσαϊρ στη Βρετανία, είναι σίγουρη – σύμφωνα με την Daily Mail – ότι το εν λόγω βίντεο δεν αποτελεί προϊόν ρωσικής προπαγάνδας, καθώς αναγνωρίζει τον γιο της από τα χαρακτηριστικά τατουάζ στα χέρια του. Μιλώντας στην Daily Mail, η ίδια υποστήριξε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να σεβαστεί τη Σύμβαση της Γενεύης σε ότι αφορά τους αιχμαλώτους πολέμου.

