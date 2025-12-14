Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σημαντική πρόοδο» βλέπει ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ στο Βερολίνο

Ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους
Ukrainian Presidential Press Service
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες την Κυριακή (14/12/25) στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις… σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες την Δευτέρα (15/12/25), όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Αύριο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

