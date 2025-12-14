Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σημαντική πρόοδο» βλέπει ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ στο Βερολίνο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες την Κυριακή (14/12/25) στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις… σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the… pic.twitter.com/G7breh5Gab — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 14, 2025

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες την Δευτέρα (15/12/25), όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Αύριο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.