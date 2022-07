Ανεβαίνει και άλλο ο απολογισμός των νεκρών από τον βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων κατά μιας πολυκατοικίας στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ, στην ανατολική Ουκρανία, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή (10.7.2022).

Ο αριθμός των νεκρών από τον βομβαρδισμό της πολυκατοικίας στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, έχει ανέλθει στους 35, ενώ τέσσερις μέρες μετά τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακόμα. Πάνω από 320 τόνοι από συντρίμμια απομακρύνθηκαν από τον τόπο της επίθεσης και εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ βομβαρδίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή (10.7.2022) και προκάλεσε την κατάρρευση ενός μέρος του. Μετά την κατάληψη της διπλανής περιφέρειας του Λουγκάνσκ, η πόλη Τσάσιβ Γιαρ – που βρίσκεται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο επιτελάρχης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι το πλήγμα ήταν “μια ακόμη τρομοκρατική επίθεση” και ότι η Ρωσία θα πρέπει να θεωρηθεί, ως εκ τούτου, ότι προωθεί την τρομοκρατία.

Χθες, η Ρωσία η οποία αρνείται ότι στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους, ανακοίνωσε ότι “κατέστρεψε το προσωρινό σημείο ανάπτυξης” μιας μονάδας του ουκρανικού στρατού της πόλης Τσάσιβ Γιαρ.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs