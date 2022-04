Για 58η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι συγκρούσεις κλιμακώνονται κυρίως στα ανατολικά της χώρας, με την Ρωσία να «σφυροκοπά» κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ AN-26 συνετρίβη κατά τη διάρκεια «τεχνικής πτήσης» στη στην περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν θύματα. Οι λεπτομέρειες για το συμβάν τελούν ακόμη υπό επαλήθευση, ενώ είναι άγνωστο πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος.

‼️ A #Ukrainian military transport aircraft An-26 crashed in #Volnyanskiy district in #Zaporizhzhya region.



The plane was performing a "technical flight".



There were casualties as a result of the crash, the regional military administration said. pic.twitter.com/vqbapbBwrq