Νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της κεντρικής Ουκρανίας προκάλεσαν «σοβαρές καταστροφές», ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνισένκο.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν πυραύλους ενάντια σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιοχές Πάβλογκραντ και Καμιανσκέ: υπάρχει σοβαρή καταστροφή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πολλά χωριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα».

«Στην περιοχή εφαρμόζεται ένας τρόπος συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να λειτουργούν νοσοκομεία, μεταφορές και άλλες σημαντικές κοινωνικές υποδομές», πρόσθεσε, ζητώντας από τους κατοίκους να «κάνουν εξοικονόμηση ρεύματος».

