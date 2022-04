Έφτασε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (8.4.2022) στο Κίεβο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίσκεψή της στη Μπούτσα, την πόλη που έγινε η σφαγή των αμάχων πριν από λίγες ημέρες.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περίμενε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έξω από το κτίριο της ουκρανικής προεδρίας. Μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι και ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε ότι θα παράσχει στον πρόεδρο της Ουκρανίας μια «ταχύτερη εκκίνηση» στην προσπάθεια της χώρας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραδίδοντας στον Ζελένσκι ένα ερωτηματολόγιο, που θα αποτελέσει την αφετηρία για να αποφασίσουν οι Βρυξέλλες αν θα δεχτούν ως υποψήφιο μέλος την Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν είπε: «Δεν θα είναι, όπως είθισται, ζήτημα ετών αλλά εβδομάδων για να σχηματίσουμε άποψη». Ο Ζελένσκι είπε ότι θα δώσει τις απαντήσεις μέσα σε μία εβδομάδα.

Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία και τόνισε: «Η Ρωσία θα περιέλθει σε οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό μαρασμό, ενώ η Ουκρανία βαδίζει προς το ευρωπαϊκό μέλλον, αυτό βλέπω εγώ».

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις απόπειρες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις και, εάν χρειαστεί, να επιβάλει αυστηρότερες. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, είπε ότι η ΕΕ θέλει να αυξήσει το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία για την επίθεση που εξαπέλυσε στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι θάνατοι αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα έδειξαν το «απάνθρωπο πρόσωπο» του ρωσικού στρατού, ενώ δεσμεύτηκε να στηρίξει το Κίεβο στον αγώνα για την υπεράσπιση των «συνόρων της Ευρώπης».

Κατά την επίσκεψή της στην Μπούτσα, όπου ερευνητές άρχισαν τις εκταφές πτωμάτων από έναν ομαδικό τάφο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν εμφανώς συγκλονισμένη από όσα αντίκρισε σε μια πόλη όπου οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα.

Η Ρωσία αρνείται τις επιθέσεις κατά αμάχων στην εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι εβδομάδες. Απορρίπτει τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν αμάχους στην Μπούτσα μετά την κατάληψη της πόλης, κάνοντας λόγο για «τερατώδη παραχάραξη» που έχει στόχο τη δυσφήμηση του ρωσικού στρατού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Μπούτσα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει την Ουκρανία στα «απαραίτητα βήματα» για να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ – την οποία επιζητεί εσπευσμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το αδιανόητο έχει συμβεί εδώ. Είδαμε το απάνθρωπο πρόσωπο του στρατού του Πούτιν. Είδαμε την απερισκεψία και την ψυχρότητα με την οποία είχαν καταλάβει την πόλη», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στην Μπούτσα.

«Ολόκληρος ο κόσμος θρηνεί μαζί με τους κατοίκους της Μπούτσα και είναι εκείνοι που… υπερασπίζονται τα σύνορα της Ευρώπης, υπερασπίζονται την ανθρωπιά, υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Και για τον λόγο αυτόν, είμαστε στο πλευρό τους σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα», σημείωσε.

