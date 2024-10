Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο κατέρριψε 24 ρωσικά drones και η Μόσχα 47 ουκρανικά

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το Κίεβο κατέρριψε 24 ρωσικά drones, ενώ Μόσχα κατέστρεψε με τη σειρά της 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ώρες.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη σφοδρότητα, το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, επιθέσεις του αντίπαλου στρατοπέδου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που είχαν στόχο τα εδάφη τους.

Το Κίεβο δηλώνει ότι κατέρριψε 24 ρωσικά drones και η Μόσχα ότι κατέστρεψε 47 ουκρανικά.

Σε ανακοίνωσή της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία αναφέρει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, χωρίς να διευκρινίσει το είδος ή τον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα εξαπέλυσε επίσης 28 drones εναντίον της Ουκρανίας, τα 24 από τα οποία καταρρίφθηκαν από τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από τις περιφέρειες Σούμι, Πολτάβα, Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιφ και Χερσώνα.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε εξάλλου ότι προέβη σε πλήγμα τη νύχτα, χωρίς να διευκρινίσει το είδος όπλου που χρησιμοποίησε, κατά αποθήκης καυσίμων κοντά στην περιοχή Ροβένκι, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιφέρεια Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

