Για 10 και πλέον μήνες μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Για τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», επικεφαλής της οποίας αναλαμβάνει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ αναλαμβάνει επικεφαλής των δυνάμεων της Μόσχας που συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, ή «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Ειδική στρατιωτική επιχείρηση» είναι ο όρος που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να περιγράψει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από τον περασμένο Οκτώβριο τα ηνία των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία κινούσε ο επονομαζόμενος «στρατηγός Αρμαγεδδών», Σεργκέι Σουροβίκιν, φημισμένος για την σκληρότητά του. Ο στρατηγός Σουροβίκιν θα παραμείνει αναπληρωτής του Γκεράσιμοφ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε πως ο διορισμός του στρατηγού Γκεράσιμοφ αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, περίπου δέκα μήνες αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεση στη γειτονική της χώρα.

Τόσο ο Γκεράσιμοφ όσο και ο Σοϊγκού έχουν δεχθεί έντονες επικρίσεις από στρατιωτικούς αναλυτές σχετικά με τις αποτυχίες των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σε μια εκστρατεία που το Κρεμλίνο εκτιμούσε ότι θα ολοκληρωνόταν σύντομα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

