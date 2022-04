Κάθε μέρα έρχονται στο φως αδιανόητες καταγγελίες για τις φρικαλεότητες που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Μετά τις καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ένα ασύλληπτο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Αναστασία Λαπάτινα, που εργάζεται στο ουκρανικό πρακτορείο Kyiv Independent.

Η δημοσιογράφος άκουσε τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα σε ένα ρώσο στρατιώτη και τη σύντροφό του που είχε υποκλαπεί και τα όσα λέγονται προκαλούν αποτροπιασμό και μόνο.

Στο ηχητικό απόσπασμα που έχει ανέβει στην κοινωνική πλατφόρμα Telegram και έχει μεταδοθεί και από το δίκτυο Ukrinform ακούγεται η σύντροφος του Ρώσου στρατιώτη να τον καλεί να βιάσει Ουκρανές αλλά να μην της το πει πως το έκανε και… να παίρνει προφυλάξεις.

I really thought I’ve seen the worst of it. But I just heard an intercepted call of a Russian woman telling her partner to rape Ukrainian women, just not tell her about it. “I allow it, just use protection”. What the actual fuck