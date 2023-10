Τραγικός είναι ο απολογισμός των νεκρών από τις αεροπορικές επιδρομές που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά τη Λωρίδα της Γάζας μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ενώ από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη γειτονιά Χαν Γιούνις της Γάζας, 71 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το πρωί έγινε γνωστό πως οι νεκροί τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Γάζα ξεπερνούν τους 4.150. Υπενθυμίζεται πως από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου τρομοκράτες της Χαμάς μπήκαν στην επικράτεια του Ισραήλ σκότωσαν εκατοντάδες, βίασαν και απήγαγαν… Ο αριθμός των ομήρων στη Γάζα σύμφωνα με τη Χαμάς φτάνει τους 240, ενώ οι αρχές του Ισραήλ επιβεβαιώνουν ότι έχουν απαχθεί τουλάχιστον 199 άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, αργά τη νύχτα της Δευτέρας δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο μιας ομήρου. Πρόκειται για μια 21χρονη γαλλο-εβραία που κρατείται εδώ και 10 μέρες στη Γάζα. Στο βίντεο φαίνεται η 21χρονη Μία να δέχεται ιατρική φροντίδα, καθώς φαίνεται να έχει λάμες στο ύψος του μπράτσου.

Η κοπέλα λέει πως είναι καλά και το μόνο που ζητά είναι να την πάρουν από εκεί…

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.



Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.



She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.



“I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR