Το Ισραήλ συνεχίζει το ανελέητο σφυροκόπημά του στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ ο πόλεμος ενάντια στη Χαμάς βρίσκεται στην 21η ημέρα του και τους ισλαμιστές να εκτοξεύουν ρουκέτες νωρίτερα κατά μεγάλων πόλεων του Ισραήλ.

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα, το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

I haven’t seen anything like this in quite awhile, Northern Gaza is getting Hammered. pic.twitter.com/IvZ0CAfVjy — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023

BREAKING: The Palestine Cellular Communications Company reports total disruption to mobile and internet services in Gaza — The Spectator Index (@spectatorindex) October 27, 2023

Ρουκέτες της Χαμάς σε Τελ Αβίβ και Ασκελόν – Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ, οι οποίες έπεσαν σε πολυκατοικίες στο Τελ Αβίβ και στην Ασκελόν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Rocket launched from Gaza hits an apartment building in Tel Aviv: 3 injured pic.twitter.com/vIIVGQIrDU — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2023

More footage from the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/3ThTkYmL7V — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023