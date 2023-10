Άγριες είναι σήμερα (29.10.2023) οι συγκρούσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Σφοδρές μάχες» είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανάφεραν στα social media ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται με τους ενόπλους της Χαμάς να πυροβολούν εναντίον στρατιωτών.

«Τρομοκράτες που πυροβόλησαν εναντίον (σ.σ.: ισραηλινών) στρατιωτών, σκοτώθηκαν, καθώς και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στην περιοχή Ζικίμ» στο νότιο Ισραήλ, γράφουν χαρακτηριστικά.

Οι μάχες είναι σώμα με σώμα και όπως έλεγε χθες Σάββατο ο Νετανιάχου ο πόλεμος θα έχει διάρκεια και θα είναι δύσκολος.

Να σημειωθεί, ότι μέσα από το Telegram των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ-Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς γίνεται αναφορά για συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι έστησαν ενέδρα στην περιοχή στα ισραηλινά στρατεύματα.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, έδειχνε τα άρματα μάχης και άλλα οχήματά τους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλα πλάνα δείχνουν αεροπορικές επιδρομές στο Μπέιτ Χανούν, στη βορειοανατολική γωνία της Λωρίδας.

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza: 🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures. 🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck. 🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R

Επίσης, το Ισραήλ κλιμακώνει τον «στραγγαλισμό» της Γάζας με τις ρουκέτες της Χαμάς ωστόσο να πέφτουν «βροχή» στο Τελ Αβίβ. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αυξάνει τις στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα, προειδοποιώντας για ένα ακόμη εφιαλτικό «χτύπημα».

Νωρίτερα την Κυριακή (29.10.2023), το Ισραήλ διεμήνυσε πως «έχουμε μπει στη δεύτερη φάση του πολέμου» και κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας με επείγουσα ανακοίνωση «να κατευθυνθούν στο νότο, καθώς η περιοχή που βρίσκονται είναι πεδίο μαχών». Στη συνέχεια, έδωσε εντολή για εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κουντς.

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα, με ισραηλινούς στρατιώτες να υψώνουν την ισραηλινή σημαία σε κάποιο κτίριο της Γάζας.

#GazaWar Update : The first Israeli flag is raised in Gaza 🇮🇱#IDF soldiers in Northern #Gaza raised an 🇮🇱 Israeli flag.



For those wondering what is he saying:

He says:

“Parashat Lech-Lecha” referring to the current Saturday. In Judaism, the religious people read a section… pic.twitter.com/WrJ7YSgWjh