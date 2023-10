Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η χερσαία επίθεση του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και όλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα και έχει πάρει θέση μάχης στα σημεία που έχει κρίνει η ηγεσία πως είναι κομβικής σημασίας.

Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα υπάρχουν check point σε καθε είσοδο και ελέγχονται διαβατήρια και ταυτότητες κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα λίγο πριν την χερσαία επιχείρηση είναι το περιστατικό που περιγράφει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ευτυχία Πενταράκη.

«Σήμερα διαπιστώσαμε μία ένταση και εκνευρισμό από τους Ισραηλινούς, και έχει αλλάξει η στάση τους απέναντί σε όλους τους δημοσιογράφους που επιχειρούν και προσπαθούν να φτάσουν κοντά και να δουν τι γίνεται με τα στρατεύματα που έχουν πάρει θέσεις μάχης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος με το συνεργείο της ΕΡΤ μπήκαν στο αυτοκινητο και τους πλησίασε ένα άλλο, με τον οδηγό εμφανώς εκνευρισμένο να τους λεει «Τι θέλετε εδώ, φύγετε απο εδώ». Καθώς έφευγαν, η δημοσιογράφος είπε στον οπερατέρ να σηκώσει την κάμερα και να τραβήξει ένα πλάνο. Τότε το αμάξι που τους ακολουθούσε πυροβόλησε πάνω απο το δικό τους, προκειμένου να τους δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.

Την ίδια στιγμή ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε πως σκοπεύει «να αυξήσει» τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, ενόψει των προετοιμασιών της επόμενης φάσης της επιχείρησής του στο παλαιστινιακό έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Numerous deaths as lsraeli warplanes target a crowded market in al-Nuseirat camp, central Gaza Strip. pic.twitter.com/qXViuDMQqx

lsraeli warplanes bomb a busy market in Nuseirat camp in the middle of Gaza Strip. pic.twitter.com/95MKJbiMG5

«Από σήμερα θα αυξήσουμε τα πλήγματα», δήλωσε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα ένταση επικρατεί και στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο καθώς έχουν αυξηθεί και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες τις τελευταίες ώρες. Ο φόβος έχει κυριεύσει τους πολίτες στη Χάιφα, μια περιοχή που ζουν ειρηνικά Εβραίοι και Άραβες.

IDF publishes footage showing a strike against an anti-tank guided missile squad in southern Lebanon that launched a missile at Margaliot, wounding two Thai workers. pic.twitter.com/v42atpGZJG