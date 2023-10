Ιστορίες φρίκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη σφαγή στο μοιραίο φεστιβάλ που διεξάγονταν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και ήταν ένα από τα πρώτα σημεία όπου οι τρομοκράτες της Χαμάς σκότωσαν εκατοντάδες Ισραηλινούς.

Οι μαρτυρίες όσων σώθηκαν κάνουν λόγο για εικόνες βγαλμένες από την κόλαση. Κάποιοι από τους νέους που βρίσκονταν στο φεστιβάλ στο Ισραήλ και δεν πρόλαβαν να φύγουν παρίσταναν τους νεκρούς, ελπίζοντας ότι θα σωθούν από το μένος των τρομοκρατών της Χαμάς. Κάποιοι τα κατάφεραν και κάποιοι όχι…

Ένας από τους επιζώντες ήταν και Σαχάρ μπεν Σέλα, ο οποίος στην ουσία σώθηκε γιατί καλύφθηκε από τα πτώματα των νεκρών φίλων του. Πλέον αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά την επίθεση.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Ν12, ο Σαχάρ περιέγραψε πώς τρομοκράτες της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων στο φεστιβάλ κοντά στο Kibbutz Re’im στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Σταμάτησαν τη μουσική, μας είπαν ότι υπήρχαν σειρήνες έκτακτης ανάγκης και μετά από λίγα λεπτά, οι παραγωγοί του πάρτι φώναξαν πως υπήρχαν τρομοκράτες» λέει ο Σαχάρ.

Ο ίδιος σημείωσε πως προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο μαζί με τους φίλους του και κατάφεραν να φτάσουν σε ένα καταφύγιο συνοδευόμενοι από έναν αστυνομικό: «Ήμασταν περίπου 30 άτομα. Μετά από λίγα λεπτά, οι τρομοκράτες άρχισαν να μας πυροβολούν και εξουδετέρωσαν τον αστυνομικό ακριβώς μπροστά μας».

«Έριξαν μια πρώτη χειροβομβίδα που εξερράγη στην είσοδο του καταφυγίου. Άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο και προσευχόμουν και μετά από ένα λεπτό έριξαν άλλη μία χειροβομβίδα που με χτύπησε στο κεφάλι. Στεκόμουν στον τοίχο στη δεύτερη σειρά ανθρώπων και η χειροβομβίδα έπεσε στους μπροστινούς. Αυτοί ήταν που χτυπήθηκαν και αυτό ήταν που μας έσωσε» σημείωσε.

«Μετά από μισό λεπτό, μια φίλη προσπάθησε να βγει από το καταφύγιο επειδή ασφυκτιούσε μέσα. Ο σύντροφός της κι εγώ προσπαθήσαμε να την αρπάξουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έπεσε κατευθείαν πάνω σε έναν τρομοκράτη και πυροβολήθηκε εξ επαφής» είπε.

