Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και δείχνει την ωμότητα της Χαμάς που άρχισε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι τρομοκράτες της ισλαμιστικής οργάνωσης σκοτώνουν εν ψυχρώ οδηγό που είχε γλιτώσει από τη σφαγή στο φεστιβάλ.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς εκτελούν αδιάκριτα πολίτες από την πρώτη μέρα του πολέμου στο Ισραήλ και συνεχίζεται για τέταρτο 24ωρο.

Άλλη μία αγριότητα ανδρών της ισλαμιστικής οργάνωσης κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου που δέχτηκε τα πυρά, το πρωί του Σαββάτου, 7 Οκτωβρίου, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπολύθηκε στο νότιο Ισραήλ.

Ο οδηγός, πιθανότατα ένας από όσους έζησαν στιγμές τρόμου στο φεστιβάλ, πυροβολήθηκε καθώς πλησίαζε σε μπλόκο της Χαμάς.

Το βίντεο – ντοκουμέντο αρχίζει με το αυτοκίνητο να κινείται σε δρόμο στο νότιο Ισραήλ.

Ένα δεύτερο αυτοκίνητο φαίνεται σταματημένο, ενώ ένα τρίτο είναι αναποδογυρισμένο στο πλάι.

Καθώς το αυτοκίνητο με τον οδηγό κόβει τραχύτητα, εμφανίζονται ένοπλοι στη μέση αλλά και στην άκρη του δρόμου.

Ο οδηγός στρίβει το τιμόνι, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς ανοίγουν πυρ εναντίον του οχήματος.

Το παρμπρίζ γίνεται κομμάτια και τελικά το αυτοκίνητο σταματά, πέφτοντας στο πίσω μέρος ενός άλλου οχήματος που είχε παρκάρει στο πλάι του δρόμου.

Προσοχή – Σκληρές εικόνες:

Video from Saturday of Israelis trying to escape from the Hamas attack near the area of the music festival.



They driver slows down as he believes that he has encountered Israeli forces.



The terrorists open fire on the car, making it stop. pic.twitter.com/BQJIo7iMib