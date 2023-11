Νέο σοκαριστικό βίντεο με τις βαρβαρότητες των τρομοκρατών της Χαμάς στο κιμπούτς Alumim, κοντά στη Γάζα, είδε το “φως” της δημοσιότητας,

Σύμφωνα με τους “Times of Israel”, οι τρομοκράτες της Χαμάς αιφνιδίασαν τους συμμετέχοντες ενός ρέιβ πάρτι που γινόταν κοντά στο Ρέιμ και είχαν φτάσει στην περιοχή του Alumim, έχοντας διαφύγει από τους διώκτες τους.

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Telegram από την ομάδα South First Responders δείχνει τα μέλη της Χαμάς να φτάνουν μέσα στο κιμπούτς, με τους πολίτες να προσπαθούν να διαφύγουν. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι άλλοι όχι…

Κατά τη διάρκεια του βίντεο μία γυναίκα φαίνεται να εκτελείται από μέλος της Χαμάς, ενώ μια ακόμη γυναίκα σκύβει στο έδαφος. Ο τρομοκράτης της Χαμάς συνεχίζει να πυροβολεί κατά πάντων και στο τέλος του βίντεο στρέφει το όπλο του προς τη γυναίκα και την πυροβολεί εν ψυχρώ.

Tw: Shocking content



New footage from October 7 shows Hamas terrorists executing two Israeli women near Kibbutz Alumim.



Partygoers had arrived in the area after fleeing Hamas’s attack on the rave near Re’im. The clip shows the terrorists surprising the Israelis after arriving… pic.twitter.com/Yj4O2GurWD