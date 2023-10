Το 20% των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) τα τελευταία 24ωρα έπεσαν στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες. Αυτό ανέφεραν οι IDF, δηλαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς κατηγόρησε τους; Ισραηλινούς ότι εκτόξευσαν πύραυλο που έπληξε το Αραβικό Νοσοκομείο Αλ-Αχλί της Γάζας, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία τόσο του Ισραήλ όσο και διεθνών ερευνητών, ο πύραυλος προερχόταν μέσα από Γάζα και εκτοξεύτηκε από την Ισλαμική Τζιχάντ.

Το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, έκανε λόγο για περισσότερες από 500 ρουκέτες, που έχουν ριχτεί από τη Γάζα, με περίπου 100 από αυτές να έχουν σκοτώσει Παλαιστινίους.

«Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χαγκάρι είπε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μία επικείμενη χερσαία εισβολή, που ωστόσο καθυστέρησε επειδή επιτράπηκε η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο τμήμα της λωρίδας.

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU

A few years ago, Gaza received new water pipelines thanks to foreign aid.



Hamas dug up the pipelines and turned them into rockets that they later fired at Israel pic.twitter.com/AC1bYOPQBg