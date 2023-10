Μόλις χθες, μητέρα και κόρη απελευθερώθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς και ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε με τις δύο Αμερικανίδες, που βγήκαν ζωντανές από την κόλαση του πολέμου στο Ισραήλ.

«Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να σας βγάλουμε από εκεί. Το παλεύαμε καιρό. Θα τους βγάλουμε όλους με τη βοήθεια του Θεού» ακούγεται να λέει ο πρόεδρος Μπάιντεν, συνομιλώντας με μητέρα και κόρη.

Η 59χρονη Τζούντιθ Τάι Ραάναν και η 18χρονη κόρη της Νάταλι είναι οι πρώτες από τους ομήρους της Χαμάς που απελευθερώνονται και έκαναν πολλές οικογένειες ομήρων να ελπίζουν, ότι μπορεί και οι δικοί τους άνθρωποι να βγουν ζωντανοί από τα χέρια των τρομοκρατών.

⚡️ The Israeli army has published the first photo of American hostages Judith and Natalie Raanan since their release from Hamas captivity. pic.twitter.com/qHSorWVEOe