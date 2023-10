Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την ένοπλη σύγκρουση στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς το Σάββατο, ενώ όλα δείχνουν έτοιμα για μια χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ έγινε ακόμη πιο βαρύς, ανέρχεται πλέον σε «πάνω από 1.000» νεκρούς, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ο στρατός του Ισραήλ, από τους 900 για τους οποίους γινόταν λόγος ως τώρα.

Άλλοι 2.800 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 50 αναφέρεται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Λίγο νωρίτερα, το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN μετέδωσε πως οι νεκροί εξαιτίας των επιθέσεων της Χαμάς που εξαπολύθηκαν το Σάββατο έχουν πλέον φθάσει τους 1.200.

Το Τελ Αβίβ εμφανίζεται έτοιμο για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, η οποία μπορεί να συμβεί από στιγμή σε στιγμή ενώ η Χαμάς προειδοποιεί πως είναι έτοιμη για πόλεμο διαρκείας, κάθε φορά που δέχεται κάποιο πλήγμα.

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως για κάθε βομβαρδισμό στα εδάφη της Παλαιστίνης θα εκτελεί έναν όμηρο…

Ο ίδιος ο Νετανιάχου προειδοποίησε το λαό του για μία μακρά μάχη λέγοντας πως θα αφανίσει τους τρομοκράτες της Χαμάς και πως θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή…

Ισραηλινοί στρατιώτες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά και σε αυτά με τον Λίβανο.

Το Ισραήλ διαμηνύει πως από το έδαφός του έχει εκδιωχθεί και ο τελευταίος μαχητής της Χαμάς.

