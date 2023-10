O Yahya Sinwar είναι ο σημερινός αρχηγός της Χαμάς και εκείνος που άναψε το φυτίλι για να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες που μαίνονται για πάνω από 150 ώρες κλιμακώνονται συνεχώς και διαπράττονται φρικαλεότητες, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Η Χαμάς που ανέκαθεν υποστήριζε τη βία ως μέσο για την απελευθέρωση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, ζητούσε τον αφανισμό του «αιώνιου» εχθρού του, και στις 7 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Ο Yahya Sinwar, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα έλεγε πάντα ανοιχτά ότι «θα διαλύσουμε τα σύνορα με το Ισραήλ». Το 2018, είχε σταθεί κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και υποσχέθηκε «να τα γκρεμίσει και να ξεριζώσει τις καρδιές των Ισραηλινών», που ζουν από την άλλη πλευρά.

Καλούσε τους κατοίκους της Γάζας – οι οποίοι αριθμούν περίπου 2,3 εκατ – να παραβιάσουν τη συνοριακή γραμμή και να περάσουν στο έδαφος του Ισραήλ, λέγοντας:

«Προτιμούμε να πεθάνουμε ως μάρτυρες παρά να πεθάνουμε από καταπίεση και ταπείνωση», και προσθέτοντας: «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε και δεκάδες χιλιάδες θα πεθάνουν μαζί μας».

Σε αντίθεση με το Ισραήλ, οι τρομερές αυτές απειλές του Yahya Sinwar, δεν αξιολογήθηκαν ποτέ ως σοβαρές από τη Δύση, εξαιρουμένων, ίσως, των Ηνωμένων Πολιτειών, του στενότερου παραδοσιακού συμμάχου του Εβραϊκού κράτους.

Σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη ρητορεία του ηγέτη της χαρακτηρισμένης ως τρομοκρατικής από πολλές χώρες, οργάνωσης Χαμάς, είχε αποκληθεί ως «πολιτική υπερβολή» και «απλή θεατρικότητα»…

