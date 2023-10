Τους 2.383 νεκρούς έχει φτάσει ο απολογισμός των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με πηγές στο παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην Λωρίδα της Γάζας ο απολογισμός έφθασε τους 2.329 παλαιστίνιους νεκρούς και τους 9.714 τραυματίες, ενώ στη Δυτική Όχθη έχουν καταγραφεί 54 νεκροί και 1.100 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου που άρχισε η σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα σε 1.300 ανέρχονται οι νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως σκότωσαν στη Γάζα άλλον έναν ύποπτο ως οργανωτή των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων που πραγματοποίησε η Χαμάς.

Ο Μπιλάλ Αλ Κέντρα, διοικητής των μονάδων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισράηλ (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, IDF).

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.

Nechba commander Bilel al Kadra eliminated last night by IDF and Shabak. He was the leader and responsible for the unit that infiltrated into nearby communities and did the grizzly genocidal acts on 7/10. May his name be erased. pic.twitter.com/CHdgjtsAva