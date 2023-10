Εκατοντάδες είναι οι νεκροί από την επίθεση Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας σε μουσικό φεστιβάλ Ισραήλ.

Εικόνες και βίντεο στα social media δείχνουν τον κόσμο να διασκεδάζει στο Ισραήλ, την ώρα που στον ουρανό φαίνονται να πλησιάζουν οι μαχητές της Χαμάς με hang gliders, τα οποία κανονικά χρησιμοποιούνται ως ένα άθλημα στον αέρα.

Με αυτά πλησίασαν τον κόσμο που διασκέδαζε και εξαπέλυσαν μια «κόλαση», μετατρέποντας το φεστιβάλ σε λουτρό αίματος.

Επικράτησε πανικός παντού, με τους ανθρώπους να τρέχουν να σωθούν, και τον τόπο να γεμίζει αίμα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 260 νεκρούς. Στα βίντεο φαίνεται και άνθρωποι που οδηγούνται αιχμάλωτοι.

“Στην περιοχή στην οποία έγινε το ρέιβ πάρτι, και μόνο στο ίδιο το ρέιβ πάρτι, ο υπολογισμός μου ο οποίος στηρίζεται στον αριθμό των φορτηγών είναι, θα έλεγα, περίπου 200-250 πτώματα”, δήλωσε ο Μότι Μπούκτζιν, εκπρόσωπος της Zaka, οργάνωσης που ειδικεύεται στην παροχή των πρώτων βοηθειών και την περισυλλογή και ταυτοποίηση των νεκρών σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο.

“Είμαι εθελοντής στη Zaka εδώ και 28 χρόνια, και μετά την καταστροφή του Μερόν (πολύνεκρο ποδοπάτημα στη διάρκεια εβραϊκού προσκυνήματος στο Όρος Μερόν στο βόρειο Ισραήλ) πίστευα ότι είχα πιάσει πάτο και ήθελα να τελειώνω αφού είχα δει 45 πτώματα”, πρόσθεσε ο Μπούκτζιν, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στις περιοχές του νοτίου Ισραήλ οι οποίες πλήττονται από την επίθεση ενόπλων της Χαμάς από το Σάββατο.

“Πίστευα ότι αυτό ήταν το τέλος του κόσμου, αλλά σαφώς, τα πράγματα μπορούν να είναι σαφώς χειρότερα, σαφώς χειρότερα”, πρόσθεσε με τη φωνή του να τρέμει από την συγκίνηση, όταν θυμήθηκε το μακάβριο θέαμα που έπρεπε να αντιμετωπίσει κοντά στο κιμπούτζ Ρέιμ.

“Έσφαξαν τους ανθρώπους εν ψυχρώ με τρόπο που δεν τον χωρά ο νους”, είπε ακόμη.

Another road of death in southern Israel. 260 were killed at the outdoor Nova Festival event in a rural farmland area near the Gaza-Israel border. pic.twitter.com/T2L076Ss5a

Ένας άλλος μάρτυρας υποστηρίζει πως οι μαχητές βίασαν γυναίκες δίπλα στα πτώματα των φίλων τους. «Άλλοι αιχμαλωτίστηκαν, δέθηκαν και απήχθησαν. Είδα βίντεο με έναν άνδρα να κρατείται από μια ομάδα Αράβων. Ήταν περίπου 16, 17 ετών. Είναι παιδιά, νεαροί άντρες τους έχουν πιάσει. Η φίλη του ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο και τον απομακρύνουν. Ένας θεός ξέρει τι θα βιώσει. Γυναίκες έχουν βιαστεί στον χώρο του πάρτι δίπλα στα πτώματα των φίλων τους. Αρκετά από αυτά τα θύματα βιασμού εκτελέστηκαν αργότερα. Άλλοι μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, πολλοί από τα θύματα έτρεχαν στους δρόμους της πόλης και το αίμα να τρέχει ανάμεσα από τα πόδια τους».

Άλλος μάρτυρας, που ήταν στο φεστιβάλ, αναφέρει πως «το πάρτι είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του μέχρι τότε – πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν σε κέφι και είχαν πιει. Αρχικά, οι παρευρισκόμενοι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη, για την οποία υπέθεσαν ότι ήταν άλλη μια σποραδική επίθεση με ρουκέτες στο νότιο Ισραήλ. Στη συνέχεια όμως οι εκρήξεις έγιναν πιο δυνατές και συνεχείς και είχαν διάρκεια περίπου πέντε λεπτών. Η μουσική σταμάτησε και η αστυνομία που προστάτευε τους 4.000 ή 5.000 ανθρώπους άρχισε να τους λέει να φύγουν».

Woman kidnapped by Hamas militants identified as Shani Louk, a 30-year-old was a German citizen who had visited Israel for the Music Festival For Peace held near the Gaza border fence.



Keep her and loved ones in your prayers. #OperationIronSwords #Gaza #TelAviv… pic.twitter.com/YYmQ2VU5Ot