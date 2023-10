Θρήνος και αποτροπιασμός σε όλη τη διεθνή κοινότητα από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου της Γάζας που είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες άνδρες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί πόσοι ακριβώς είναι οι νεκροί, ενώ το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως έχουν σκοτωθεί περίπου 500 άνθρωποι στο νοσοκομείο της Γάζας.

Μέχρι στιγμής τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη με το μακελειό, ωστόσο οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μαρτυρούν τη φρίκη που έζησαν όσοι βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Ακόμα ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο νοσοκομείο al Ahli στη Γάζα.

Στο βίντεο ακούγεται μια δυνατή έκρηξη και αμέσως μετά φαίνονται φλόγες και πυκνός καπνός να βγαίνει από το σημείο.

Δείτε tweet με την έκρηξη:

🇮🇱 Israel BOMBED the Jordanian field hospital this week.

🇮🇱 Israel BOMBED a UN School this week, killing 30 students and 11 UN staff.

🇮🇱 Israel BOMBED the last Christian Hospital in Gaza today, killing over 500 civilians.

🇮🇱 Israel is a TERRORIST state.#PalestineGenocide pic.twitter.com/UXExnv6NZF