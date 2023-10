Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρήκε πτώματα αγνοούμενων πολιτών κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς η 7η ταξιαρχία του στρατού του Ισραήλ προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος.. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

Πάντως και η Χαμάς είχε ανακοινώσει πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε πως ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους. Δεν έχει υπάρχει επιβεβαίωση από μέρους του ισραηλινού στρατού, που ανέφερε πως θα ερευνήσει αυτή την πληροφορία.

WARNING: GRAPHIC CONTENT: Carrying mattresses and personal belongings, residents of Gaza City move south after Israel ordered more than a million people to leave within 24 hours https://t.co/prmS2mEu1q pic.twitter.com/W7vIQtaTXK