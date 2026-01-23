Politico: ΕΕ και ΗΠΑ ψάχνουν 800 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου

Η Ευρωπαική Ένωση και οι ΗΠΑ ελπίζουν να βρουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να ανοικοδομηθεί η Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Politico.

Το 18σέλιδο έγγραφο που αποκαλύπτει το Politico περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για την εγγύηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας με ταχεία πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαική Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε τα σχέδια στα μέλη της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Πέμπτη (22/01/2026) το βράδυ, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της ΕΕ και διπλωμάτες που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον ετοιμάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προωθούν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από μια εκεχειρία που παραμένει αβέβαιη — αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο ανασυγκρότησης σε εθελοντική βάση, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε υπεύθυνοι έναντι των πελατών σας, των συνταξιούχων σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand, την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σταδιακά και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός χάρτης πορείας. Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η συνολική σύγκρουση πλησιάζει την τέταρτη επέτειό της. Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Αντί να παρουσιάζει την Ουάσιγκτον κυρίως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και άγκυρα αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Η σημείωση προβλέπει την άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως την δύναμη που θα κινητοποιήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Πως θα δοθούν τα χρήματα

Τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση των ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν συγκεκριμένο ποσό.

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είναι απίθανο να σημειωθεί άνθηση των επιχειρήσεων πριν λήξουν οριστικά οι εχθροπραξίες

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα, όσο συνεχίζουν να πετούν drones και πύραυλοι», δήλωσε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.