Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός, πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

Σοκ και σύγχυση κυριαρχούν καθώς η παγκόσμια πρωτεύουσα του πολυτελούς τρόπου ζωής, το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ξαφνικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, γράφει ο ανταποκριτής του Politico στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Γελούσαμε με την απογοητευτική εμφάνιση της φετινής έκδοσης του ιταλικού διαγωνισμού τραγουδιού Sanremo, όταν ακούσαμε μία μεγάλη έκρηξη έξω», αναφέρει ο δημοσιογράφος του Politico από το Ντουμπάι που συμπεριλήφθηκε στις παράπλευρες απώλειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, Ισραήλ.

Ο θόρυβος – περιγράφει ο ανταποκριτής – ενεργοποίησε τον συναγερμό στο μοντέρνο κτίριο διαμερισμάτων μας δίπλα στον πανύψηλο πύργο Burj Khalifa του Ντουμπάι, και τα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπάνε με μία επείγουσα κυβερνητική ειδοποίηση: «Παρακαλούμε παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους σε ασφαλείς περιοχές».

Πιάσαμε τα διαβατήριά μας, κατεβήκαμε τρέχοντας τις σκάλες και κρυφτήκαμε στο γκαράζ. Δεν υπάρχουν καταφύγια αεροπορικών επιδρομών στο Ντουμπάι.

Κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν άυπνης νύχτας, έλεγχα το τηλέφωνό μου κάθε ώρα – δίνοντάς μου μια μικρή γεύση από αυτό που έχουν υποστεί οι απλοί Ουκρανοί για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Μέχρι τώρα, κανένας από εμάς – πιθανώς ούτε καν ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Guido Crosetto, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στη Ρώμη με στρατιωτικό αεροπλάνο από το Ντουμπάι την Κυριακή – δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έπρεπε να αναζητήσει καταφύγιο σε αυτή την πολυτελή παραθεριστική πόλη, η οποία έχει αξιοποιήσει οικονομικά τη φήμη της ως ασφαλές καταφύγιο από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

| TREMENDO: Un dron iraní impactó el Burj Al Arab en Dubái, incendiando una viga estructural de fibra de vidrio que se extiende desde el primer hasta el sexto piso. pic.twitter.com/LuysDCWOVT — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) March 1, 2026

Τα σχέδιά μου για το Σάββατο (28.02.2026) να πετάξω στη Λευκωσία της Κύπρου για να καλύψω μια επικείμενη συνάντηση υπουργών της ΕΕ, μετά από μία στάση στο Ντουμπάι για να επισκεφτώ έναν φίλο, καταστράφηκαν ξαφνικά από τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Σαουδικής Αραβίας.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες η χώρα δέχτηκε ιρανική επίθεση από 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 541 drones – τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν από τα αμυντικά συστήματα. Θραύσματα από αυτές τις αναχαιτίσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Σύντομα έγινε σαφές ότι οι δυτικοί μετανάστες του Ντουμπάι – ένα εξωτικό μείγμα υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών, influencers και παραθεριστών όπως εγώ – δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν μια κρίση.

Λίγοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες – κάτι προφανές, όταν drones και πύραυλοι πετούν πάνω από την πόλη. Αρκετοί κάτοικοι περίμεναν στην αίθουσα υποδοχής με τα τσιουάουα και τις γάτες τους – ο ήχος των γαβγισμάτων και των νιαουρισμάτων καλύπτονταν από τον θόρυβο των σπορ αυτοκινήτων που κατευθύνονταν προς τις κοντινές αυτοκινητόδρομους.

«Πού στο καλό πηγαίνουν;» αναρωτήθηκα. Είχαμε αγνοήσει την καλοπροαίρετη συμβουλή ενός γνωστού μας να οδηγήσουμε για περισσότερες από δύο ώρες μέχρι το Ομάν – ένα θεωρητικά ασφαλές καταφύγιο, μέχρι που έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων την επόμενη μέρα το πρωί.

Την Κυριακή, οι συνήθως γεμάτοι αυτοκινητόδρομοι του Ντουμπάι ήταν άδειοι, καθώς απειλητικές εκρήξεις συνέχιζαν να αντηχούν σε όλη την πόλη.

Η πολυσύχναστη παραλία Kite Beach – που πριν ξεσπάσει η σύγκρουση ήταν γεμάτη με αθλητές που έκαναν τζόκινγκ – την επόμενη μέρα ήταν άδεια. Οποιοσδήποτε απροσδόκητος θόρυβος προκαλούσε πανικό στους λίγους παραθεριστές που συνέχιζαν να παραγγέλνουν τοστ με αβοκάντο.

Παρά την ανησυχία, οι πολυάριθμοι άνθρωποι που παραδίδουν φαγητό με μικρά μοτοποδήλατα δεν σταμάτησαν ποτέ να εργάζονται και συνέχισαν να προμηθεύουν τον πληθυσμό που παρέμενε στο σπίτι. Μου θύμισαν τις νοσοκόμες και τους γιατρούς που κράτησαν το σύστημα υγείας σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η επίθεση του Ιράν θα βλάψει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς και μοντέρνου χωνευτηρίου.

«Το Ιράν δεν χτύπησε μία στρατιωτική βάση στο Ντουμπάι. Χτύπησε την ιδέα του Ντουμπάι», έγραψε ο αναλυτής και συγγραφέας Shanaka Anslem Perera στο X (πρώην Twitter). «Το Ντουμπάι είναι μία οικονομική θεωρία. Είναι η πρόταση ότι μπορείς να χτίσεις μια παγκόσμια πόλη στην είσοδο του Περσικού Κόλπου και να την απομονώσεις από τη βία της περιοχής».

Όμως, όπως σε κάθε κρίση, οι επιτήδειοι χρηματοδότες του Ντουμπάι, τουλάχιστον, βλέπουν μια ευκαιρία.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσεις ακίνητα, οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα μετά τις επιθέσεις», μου είπε ενθουσιασμένος ένας νεαρός σύμβουλος, ενώ εγώ προσπαθούσα να ξεπεράσω την αϋπνία της νύχτας.