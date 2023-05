Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ρώσος Πρέσβης στην Πολωνία δεν κατάφερε να καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο σοβιετικών στρατιωτών στην Βαρσοβία, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία έφτασε στο μαυσωλείο, με στόχο να καταθέσει στεφάνι με αφορμή την Ημέρα της Νίκης επί των Ναζί, που γιορτάζει στις 9 Μαΐου η Ρωσία και κάποιες άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με φιλοουκρανούς ακτιβιστές.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, στην είσοδο του μαυσωλείου, δεκάδες ακτιβιστές είχαν στήσει μια εγκατάσταση καλλιτεχνικού χαρακτήρα, η οποία περιελάμβανε εκατοντάδες σημαίες της Ουκρανίας και σταυρούς για Ουκρανούς που σκοτώθηκαν στη ρωσική εισβολή που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην εγκατάσταση αυτή υπήρχαν επίσης πολλά μοντέλα κτιρίων κατοικιών που καταστράφηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο πρέσβης Σεργκέι Αντρέεφ, ο οποίος επιχείρησε να καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ακτιβιστές και τελικά αναγκάστηκε να αφήσει τα λουλούδια στην είσοδο του χώρου.

«Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εμφανή διατάραξη της δημόσιας τάξης. Δυστυχώς, για δεύτερη φορά, δεν καταφέραμε να καταθέσουμε στεφάνια στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στους Σοβιετικούς στρατιώτες που πέθαναν εδώ στον πόλεμο κατά του φασισμού», τόνισε, καταδικάζοντας το σημερινό συμβάν, ο Αντρέεφ.

