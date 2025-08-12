Κόσμος

Πολωνία: Απέλαση 63 Ουκρανών και Λευκορώσων μετά από ταραχές σε συναυλία ραπ

Η κυβέρνηση Τουσκ ανακοίνωσε ότι θα απελάσει δεκάδες άτομα που κατηγορούνται για επεισόδια σε συναυλία του Λευκορώσου ράπερ Μαξ Κορζ στη Βαρσοβία
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ / REUTERS / Lukasz Glowala

Η Πολωνία θα απελάσει 57 Ουκρανούς και έξι Λευκορώσους που φέρονται να προκάλεσαν ταραχές, επιθετικές συμπεριφορές και προκλήσεις κατά τη διάρκεια συναυλίας ραπ το Σάββατο (09.08.2025) στη Βαρσοβία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι «θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα είτε με τη θέλησή τους είτε με τη βία», τονίζοντας ότι όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, οφείλουν να σέβονται τον νόμο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Πολωνία «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποκίνηση αντιουκρανικών συναισθημάτων», καθώς μια σύγκρουση με την Ουκρανία «θα ήταν δώρο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Σημαίες που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η υπόθεση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην πολωνική κοινή γνώμη, μετά τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν Ουκρανό θεατή να υψώνει την κόκκινη και μαύρη σημαία του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA), οργάνωσης που συνδέεται με τη ναζιστική Γερμανία και, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, ενεπλάκη στις σφαγές Πολωνών στη Βολυνία την περίοδο 1943-1945. Το σύμβολο αυτό απαγορεύεται από την πολωνική νομοθεσία.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν επίσης θεατές να εισβάλλουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Εθνικό Στάδιο.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 109 άτομα για διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, επίθεση κατά αστυνομικών, κατοχή πυροτεχνικών και εισβολή σε εκδήλωση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας, Ρόμπερτ Σουμιάτα, δήλωσε στο TVN24 ότι καταγράφηκαν διάφορες σημαίες και σύμβολα, τα οποία κατασχέθηκαν και διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία.

Η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας, λειτουργώντας ως βασικός κόμβος για τη δυτική στρατιωτική βοήθεια μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Κόσμος
