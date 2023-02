Αμερικανός αξιωματούχος που συνόδευε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στην επίσκεψή του στην Πολωνία, έφαγε τούμπα την ώρα που κατέβαινε από το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Αμέσως άρχισαν τα σενάρια… συνωμοσίας, καθώς αναπτύχθηκε μια έντονη… παραφιλολογία στα social media, που ανέφερε ότι ο άνθρωπος που έφαγε την τούμπα κατεβαίνοντας στην Πολωνία από το προεδρικό αεροσκάφος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η… παραφιλολογία, βέβαια, είχε την αιτία της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε φάει μια εντυπωσιακή τούμπα τον Μάρτιο του 2021 ανεβαίνοντας τα σκαλιά του Air Force One.

Βέβαια, στο περιστατικό με την πτώση του ανθρώπου στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ στην Πολωνία, όλα δείχνουν ότι αυτός δεν ήταν ο Μπάιντεν. Απλά ο άνθρωπος που έπεσε… έπαθε Μπάιντεν.

Biden landed in Poland at Warsaw Chopin Airport on Monday night and then… someone fell out of Air Force One 🥴 pic.twitter.com/MIiXFFrE7N