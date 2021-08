Περίπου 600 πυροσβέστες προσπαθούν από το πρωί της Τρίτης να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα στην τουριστική περιοχή της Αλγκάρβε στη νότια Πορτογαλία, λόγω της οποίας απομακρύνθηκαν από την περιοχή περίπου 60 άνθρωποι.

Ένας πυροσβέστης εισήχθη στο νοσοκομείο με εγκαύματα και άλλοι δύο δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες επειδή εισέπνευσαν καπνό, διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας στην κοινότητα Κάστρο Μάριμ, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, και περιορίστηκε προσωρινά προτού αναζωπυρωθεί το απόγευμα και το βράδυ εξαπλωθεί σε περίμετρο περίπου τριάντα χιλιομέτρων και επιφάνεια που υπολογιζόταν εκείνη την ώρα σε περίπου 30.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα αγροτικό κτίριο που βρίσκεται σε λόφους καλυμμένους με οπωρώνες και θάμνους.

