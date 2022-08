Με μόνο μια λέξη μπορεί να περιγράψει μια κάτοικος της περιοχής του εθνικού δρυμού, Σέρα ντα Εστρέλα, στην Πορτογαλία για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί από τις 6 Αυγούστου: «Χάος!».

«Η φωτιά ερχόταν από εδώ και από εκεί», δήλωσε η Φατίμα Καρντόσο, κάτοικος του χωριού Ορζάις της Πορτογαλίας, η οποία έζησε χθες (16.8.2022) στιγμές αγωνίας καθώς οι φλόγες πλησίασαν τα σπίτια, καίγοντας ήδη μεγάλες εκτάσεις για 11 ημέρες.

«Αγαπώ τους πυροσβέστες (…) αλλά με βάση αυτά που είδα, δεν υπάρχει κανένας συντονισμός μεταξύ τους», πρόσθεσε η 62χρονη, την ώρα που οι κάτοικοι του χωριού έδιναν μάχη με τις φλόγες στο πλευρό των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, αν και τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, αναζωπυρώθηκε τη Δευτέρα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι πορτογαλικές αρχές, που εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εκδήλωση τριών ταυτόχρονων εστιών τη Δευτέρα, ξεκίνησαν έρευνα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας.

Σήμερα το πρωί περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες με 400 οχήματα προσπαθούν να «σταθεροποιήσουν την πυρκαγιά» και να «τη θέσουν υπό έλεγχο» ως την Παρασκευή, προτού η θερμοκρασία σημειώσει εκ νέου άνοδο, εξήγησε ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας Αντρέ Φερνάντες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες Τρίτη το βράδυ.

Portugal's civil protection agency on Saturday said it had brought a wildfire which has ravaged 17,000 hectares under control in the UNESCO-designated Serra da Estrela natural park.https://t.co/TJaxHfO4XW pic.twitter.com/25Um6epgVa — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2022

Από την πυρκαγιά αυτή έχουν τραυματιστεί 24 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 σοβαρά, ενώ 45 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους προληπτικά από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν όταν ανατράπηκε το όχημά τους.

VIDEO: Fires continue to rage for the fifth consecutive day in the forest massif of the Serra da Estrela Natural Park, in central Portugal. The mega-fire has already ravaged 10,000 hectares in the region. pic.twitter.com/r12RRbkO6t — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2022

Από την πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, τη χειρότερη που έχει σημειωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Πορτογαλία, έχουν καεί 240.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, ακόμη προκαταρκτικά, στοιχεία των ευρωπαϊκών αρχών.

VIDEO: 🇵🇹 Firefighters battle national park blaze in central Portugal



Firefighters on Wednesday tackled the flames in the #SerraDaEstrela Natural Park which have been raging for four days and have already destroyed more than 4000 hectares of forest, according to estimates pic.twitter.com/wh5RZ9gpl2 — AFP News Agency (@AFP) August 11, 2022

Η μυρωδιά του καπνού έφτασε χθες ως τη Μαδρίτη, όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά αυτή, που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στα περίχωρα της Κοβίλχα στην κεντρική Πορτογαλία, έχει καταστρέψει μοναδικά δάση αυτού του παγκόσμιου γεωπάρκου αναγνωρισμένου από την Unesco που βρίσκεται στην καρδιά του ορεινού όγκου της Σέρα ντα Εστρέλα ο οποίος υψώνεται ως τα 2.000 μέτρα.

Η Πορτογαλία, που ζει φέτος μια πρωτόγνωρη ξηρασία, είχε επίσης τον θερμότερο Ιούλιο των τελευταίων σχεδόν 100 χρόνων.

Από την αρχή της χρονιάς, περισσότερα από 800.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, ο βαρύτερος απολογισμός μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017 που άφησαν πίσω τους σχεδόν 100 νεκρούς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την προστασία της φύσης και των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ