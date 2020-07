Ένας νεκρός και 50 τραυματίες στην Πορτογαλία, σε σύγκρουση υπερταχείας με μηχάνημα συντήρησης στην Κοΐμπρα την Παρασκευή (31.07.2020).

Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν μια υπερταχεία αμαξοστοιχία με ένα μηχάνημα συντήρησης, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι SIC.

Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Παροχής Βοήθειας της Κοΐμπρα, που βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι υπάρχουν “πολλοί τραυματίες”, χωρίς να επιβεβαιώσει τον θάνατο.

At Least One Killed, 50 Injured in #TrainCrash in Central #Portugal, Reports Say: https://t.co/RTPyzQI1cB via @SputnikInt