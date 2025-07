Πορτογαλία: Βίντεο με το σπάνιο φαινόμενο με το σύννεφο «τσουνάμι» που σάρωσε τις ακτές

Ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο σημειώθηκε στις ακτές της Πορτογαλίας, όπου εκατοντάδες τουρίστες έσπευσαν να το καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και ανέβασαν το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες με το σύννεφο «τσουνάμι» όπως το ονόμασαν έχουν εδώ και λίγες ώρες κατακλύσει το διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κυλιόμενο σύννεφο (arcus cloud) το οποίο κατάφερε να σκεπάσει πολλές πόλεις της κεντρικής και της νότιας Πορτογαλίας.

Το σύννεφο arcus είναι ένας συμπαγής οριζόντιος κύλινδρος με ανώμαλα άκρα, που εντοπίζεται στο κατώτερο τμήμα νεφών. Συνήθως σχηματίζεται όταν η αύρα της θάλασσα συναντά πιο θερμές αέριες μάζες. Τις περισσότερες φορές αποτελεί προειδοποίηση ισχυρής καταιγίδας.

Cloud Tsunami Sweeps Over Three Portuguese Cities



A rare atmospheric phenomenon rolled across Portugal — a giant “roll cloud” resembling a tsunami in the sky. It was spotted in three coastal cities.



These clouds form due to sea breezes and appear as a long, horizontal mass… pic.twitter.com/H3KQeXB58p