Η φωτιά που ξέσπασε χθες (26.7.2023) το απόγευμα σε δασική έκταση σε ορεινή περιοχή στην Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών στη χώρα κοντά στην πρωτεύουσα Λισαβόνα, είναι υπό έλεγχο, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν στο πεδίο για αποτροπή αναζωπυρώσεων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Πορτογαλίας Ελίζιο Ολιβέιρα δήλωσε σήμερα πως η φωτιά δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον πληθυσμό αλλά κάλεσε τον κόσμο, ιδιαίτερα τους οδηγούς, να αποφύγουν την περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας) χθες Τρίτη σε περιοχή που είναι μέρος του εθνικού πάρκου Σίντρα-Κασκάις, το οποίο έχει έκταση 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας.

Με τη βοήθεια οχημάτων και πυροσβεστικών αεροπλάνων, πάνω από 600 πυροσβέστες αγωνίστηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όμως οι ισχυροί άνεμοι περιέπλεξαν τις αρχικές προσπάθειές τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής βοήθησαν επίσης με κουβάδες και λάστιχα νερού.

