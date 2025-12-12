Πώς είδαν τα βελγικά ΜΜΕ την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup – «Μόνο 5 ψήφους για τον Βέλγο Βαν Πέτεγκεμ»

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν πέρασε απαρατήρητη από τα βελγικά ΜΜΕ, τα οποία προσέγγισαν το αποτέλεσμα κυρίως μέσα από το πρίσμα της ήττας του Βέλγου υπουργού προϋπολογισμού, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Με τίτλο «Ο Βέλγος υπουργός Προϋπολογισμού έχασε τις εκλογές για την προεδρία του Eurogroup» δημοσιεύεται ρεπορτάζ του Belga News Agency, της επίσημης ειδησεογραφικής υπηρεσίας του Βελγίου που τροφοδοτεί το σύνολο σχεδόν των εγχώριων ΜΜΕ.

Όπως σημειώνει ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup την Πέμπτη, νικώντας τον Βέλγο υπουργό Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ τον μοναδικό άλλο υποψήφιο. Το Belga περιγράφει το αποτέλεσμα με σαφήνεια, υπογραμμίζοντας ότι η υποψηφιότητα Βαν Πέτεγκεμ δεν απέδωσε, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από χώρα με ισχυρή παρουσία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Σύμφωνα με έναν Έλληνα κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Euractiv, ο Βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε μόλις κατέστη σαφές ότι δεν είχε επαρκή υποστήριξη. Απαιτείτο απλή πλειοψηφία και ο Βέλγος υπουργός είχε εξασφαλίσει μόνο πέντε ψήφους. Οι εντάσεις σχετικά με τη χρήση των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να αποδυνάμωσαν την υποψηφιότητα του Βαν Πέτεγκεμ. Πριν από τη συνάντηση, δήλωσε στο ANP ότι η στάση του Βελγίου στο θέμα μπορεί να του «κοστίσει πόντους», αν και επέμεινε ότι το Βέλγιο δεν θα άλλαζε τη θέση του σε αντάλλαγμα για την προεδρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κάλυψη από τον The Brussels Times, ο οποίος είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη «μάχη» των δύο υποψηφίων ήδη πριν από την ψηφοφορία. Το βελγικό αγγλόφωνο μέσο παρουσίαζε τον Βαν Πέτεγκεμ ως έναν από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης, σημειώνοντας όμως ότι το αποτέλεσμα θα κρινόταν από λεπτές πολιτικές ισορροπίες εντός του Eurogroup. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η εκλογή Πιερρακάκη αποτυπώνεται ως μια εξέλιξη που ανέτρεψε τις αρχικές προσδοκίες στις Βρυξέλλες.

Με υπότιτλο «Η Γερμανία στηρίζει την Ελλάδα» η φλαμανδική DeStandaard υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα μήνυμα από ορισμένες χώρες ότι το Βέλγιο θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο όσον αφορά την ανάκαμψη για την Ουκρανία.

Η εφημερίδα αναφέρει επιπλέον ότι «λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Λαρς Κλίνγκμπεϊλ είχε δηλώσει ανοιχτά στο ίδιο κόκκινο χαλί ότι επρόκειτο να ψηφίσει τον Έλληνα υποψήφιο Κυριάκο Πιερρακάκη – «σε συνεννόηση με τον Καγκελάριο».

Η Ελλάδα έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια καταγράφοντας πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και μειώνοντας το χρέος εις βάρος της αυστηρής λιτότητας. Αυτή η απόφαση ήταν επίσης αξιοσημείωτη, επειδή ο προκάτοχος του Κλίνγκμπεϊλ, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σκεφτόταν την εκδίωξη της Ελλάδας από την ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης.

Το μήνυμα είναι ότι ο καγκελάριος Μερτς είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανάκαμψης.

Παρόλο που το Eurogroup είναι ένα άτυπο συμβουλευτικό όργανο των χωρών της ευρωζώνης, η προεδρία απολαμβάνει κύρους. Η σημασία της θέσης έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, όταν ο Ολλανδός Γερούν Ντάισελμπλουμ συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και τήρησε σκληρή στάση.

Τέλος, αναφέρεται, όσον αφορά την επίκληση του άρθρου 122 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ότι η ΕΕ θα μπορεί έτσι να εμποδίσει τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη Ρωσία, να αποφασίζουν αντί των Ευρωπαίων τι θα συμβεί με τα ρωσικά χρήματα. Και πρωτίστως, η ΕΕ θα μπορέσει, κατά αυτόν τον τρόπο να εξουδετερώσει τον «κίνδυνο Όρμπαν», ο οποίος είναι ολοένα και πιο φιλορώσος.

Το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στο Eurogroup ερμηνεύεται ως ένα μέσο άσκησης πίεσης στο Βέλγιο να ενδώσει στο θέμα των ακινητοποιημένων ρωσικών κεφαλαίων από την φλαμανδική Nieuwsblad, σύμφωνα με ρεπορτάζ με τίτλο «Η Ευρώπη θέλει να κάνει το Βέλγιο να ενδώσει στον φάκελο της Euroclear, και αυτό θα κοστίσει στον Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ την κορυφαία θέση του» και υπότιτλο «Όχι, ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ δεν θα γίνει τελικά πρόεδρος του Eurogroup. Η αδιάλλακτη στάση της χώρας μας ενάντια στην κατάσχεση ρωσικών χρημάτων από την Ευρώπη στο Euroclear κοστίζει στο μέλος του CD&V την κορυφαία θέση του. Ένας τρόπος για να ασκήσει η Ευρώπη πίεση στον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ».

Καταγράφεται ότι «υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πενήντα-πενήντα. Ο υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και ο Έλληνας υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης – θα ήταν ισόπαλοι. Το μέλος του CD&V έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και καλή φήμη τόσο εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όσο και εντός της Ευρώπης, ο Έλληνας αποτελεί ένα μέρος της προσωποποίησης της ανάκαμψης από τις δημοσιονομικές στάχτες που έχει βιώσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της χώρας μας είναι πλέον από τους χειρότερους στην Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να ήταν ένας λόγος, αλλά φέρεται να μην ήταν».

«Ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός» ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της γαλλόφωνης τηλεόρασης RTBF αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Πιερρακάκης, 42 ετών, κέρδισε τον Βέλγο ομόλογό του βαν Πέτεγκεμ (CD&V), ο οποίος ήταν ο μόνος άλλος υποψήφιος. Ο Πιερρακάκης Θέλει να ενσαρκώσει την “ανθεκτικότητα” της χώρας του μετά την αναταραχή της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους απειλούσε να καταστρέψει την ευρωζώνη. Το ρεπορτάζ σημειώνει, επίσης, ότι αυτές οι εκλογές έρχονται εν μέσω εντάσεων εντός της ΕΕ λόγω του παγώματος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από το Βέλγιο.

«Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και για όλους τους πολίτες. Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ως Πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπενθυμίζει ότι πριν από δέκα χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν στο απόγειο της οικονομικής κρίσης πριν καταφέρει να ανακάμψει.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τα βελγικά ΜΜΕ είναι σαφής: η εκλογή Πιερρακάκη αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μια χαμένη ευκαιρία για το Βέλγιο να καταλάβει μια κορυφαία θεσμική θέση στην ευρωζώνη.