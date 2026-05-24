Πώς «Η Μελωδία της Ευτυχίας» και το τραγούδι «Edelweiss» έγινε το κρυφό όπλο της διπλωματίας ΗΠΑ-Κίνας

Το «Edelweiss» και το «Do Re Mi» αποτελούν σταθερή αξία σε σχολικές αίθουσες, καραόκε μπαρ και επίσημα κρατικά δείπνα. Στο κρατικό δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια κινεζική στρατιωτική μπάντα να παίζει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, το «Y.M.C.A.». Στο ρεπερτόριο, όμως, υπήρχε και άλλη μία γνώριμη μελωδία: το «Edelweiss».

Το «Edelweiss» προέρχεται από το μιούζικαλ «Η Μελωδία Της Ευτυχίας» (The Sound Of Music) που ανέβηκε στο Μπρόντγουέι το 1959 και που έγινε δημοφιλές από την ομώνυμη ταινία του 1965. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μάλλον οπαδός του «Phantom of the Opera», δεν έδειξε κάποια εμφανή αντίδραση. Το συγκεκριμένο τραγούδι των Ρότζερς και Χάμερσταϊν, γραμμένο στο ύφος αυστριακού παραδοσιακού κομματιού, μπορεί να μην αποτελεί το βαρύ πυροβολικό του μουσικού background στο Μαρ-α-Λάγκο, είναι όμως βασικός πυλώνας στη διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τραγούδια από τη «Μελωδία της Ευτυχίας» επιστρατεύονται εδώ και δεκαετίες για το καλωσόρισμα των Αμερικανών αξιωματούχων στην Κίνα.

Όταν ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Γουόλτερ Μοντέιλ επισκέφθηκε τη χώρα το 1979, αστειεύτηκε λέγοντας ότι άκουσε «δύο κλασικά κινεζικά κομμάτια: το «Jingle Bells» και το «Do Re Mi». Το 2002, τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους υποδέχτηκε στο Σινικό Τείχος μια ομάδα παιδιών που τραγουδούσε το «Edelweiss».

Με το ίδιο κομμάτι είχε καλωσορίσει και ένας τραγουδιστής του κινεζικού στρατού τον τότε υπουργό Άμυνας, Τζιμ Μάτις, κατά το ταξίδι του το 2018. Τα τραγούδια του διάσημου μιούζικαλ συγκαταλέγονται στα πιο γνωστά ξενόγλωσσα κομμάτια στην Κίνα. Το κοινό τα έχει αγκαλιάσει ως μια αγνή και ειλικρινή ιστορία για την αγάπη προς την πατρίδα, ενώ διδάσκονται στα σχολεία ολόκληρης της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Το μιούζικαλ, το οποίο βασίζεται στην πραγματική ιστορία της απόδρασης της οικογένειας φον Τραπ από την υπό ναζιστική Αυστρία, έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το 1959. Η κινηματογραφική ταινία, με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους και τον Κρίστοφερ Πλάμερ, κυκλοφόρησε το 1965.