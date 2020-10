Πόσες «Μελάνιες» έχει ο Ντόναλντ Τραμπ; Όργιο φημών ότι κυκλοφορεί με σωσία της

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός βλέποντας την φωτογραφία από το Προεδρικό Ελικόπτερο με μια γυναίκα να υποδύεται την Μελάνια Τραμπ.

Το θέμα σέρνεται εδώ και ημέρες στα social media και σήμερα φούντωσε και πάλι με το hashgtag #FakeMelania να έχει πλημμυρίσει το twitter αφού θεωρείται βέβαιο ότι η Μελάνια Τραμπ έχει σωσία. Και μάλιστα όχι τόσο πετυχημένη.

Η Πρώτη Κυρία φωτογραφήθηκε την περασμένη Πέμπτη την ώρα που επιβιβαζόταν στο Marine One μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να μεταβούν στο Νάσβιλ για το debate με τον Τζο Μπάιντεν.

Όμως, η κυρία που χαμογελάει δεν είναι η Μελάνια Τραμπ. Όπως είναι η Μελάνια Τραμπ η γυναίκα που στάθηκε δίπλα στον Τραμπ το βράδυ της Κυριακής για το Halloween στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Who dis? 👇 #FakeMelania It looks like #Trump is confused over who is wife is. pic.twitter.com/OEohhovy7y

I have so many ?s What does the call out for this roll look like? Does stand in get SS protection? Do they get a code name? Is she paid with campaign funds? What about the flight log? #FakeMelania #VoteThemOut pic.twitter.com/caRZc1ZLwG