Πόσο αντέχει το Ισραήλ έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν: Οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν, τι θα κρίνει τη διάρκειά του

Την πέμπτη μέρα του διανύει ο ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και κανείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη διάρκεια των εχθοπραξιών. Ωστόσο, όλοι αναρωτιούνται πόσο θα διαρκέσει αυτό το κακό, σε πόσες χώρες της Μέσης Ανατολής θα επεκταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα (04.03.2026) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο κερδίζουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν αλλά και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να πολεμήσει για όσο χρειαστεί. Όσο για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, είπε ότι ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις, φτάνοντας ακόμη και τις οκτώ εβδομάδες. «Μπορεί να πείτε τέσσερις εβδομάδες, αλλά θα μπορούσε να είναι έξι, θα μπορούσε να είναι οκτώ, θα μπορούσε να είναι τρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σε τελική ανάλυση, εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό και την ταχύτητα των εξελίξεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχουν μεγάλο περιθώριο αντοχής. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο χρειαστεί», είπε ο Χέγκσεθ. Για πόσο όμως μπορεί να αντέξει το Ισραήλ έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν;

Ηγέτες στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για εβδομάδες. Οι ΗΠΑ τονίζουν με κάθε μέσο ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα και ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει την ικανότητα να διεξάγει μια παρατεταμένη σύγκρουση. Για το Ισραήλ, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο από το κόστος του πολέμου στη Γάζα, από τις συγκρούσεις στον Λίβανο και τη Συρία καθώς και από προηγούμενη αντιπαράθεση με το Ιράν, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η στήριξη από τους συμμάχους και η αποτελεσματικότητα των αμυντικών συστημάτων θα κρίνουν τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, σύμφωνα με αναλυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη στιγμή που το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν το Σάββατο (28.02.2026), έχει δεχθεί πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας εκτεταμένες προειδοποιήσεις αεροπορικών επιδρομών, κλείσιμο σχολείων και κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων. Πόλεις όπως η Χάιφα και το Τελ Αβίβ δέχονται συνεχείς επιθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και ο πληθυσμός περνά τις τελευταίες ημέρες μπαινοβγαίνοντας σε καταφύγια.

Για την ώρα, ο ενθουσιασμός στο Ισραήλ είναι εμφανής. Συνεντεύξεις με πολίτες δείχνουν μια διάθεση αντιπαράθεσης με έναν εχθρό που θεωρείται απειλή για δεκαετίες. Όπως αναφέρει ο πολιτικός οικονομολόγος Σιρ Χέβερ, η ισραηλινή κοινωνία έχει περάσει από τον πανικό και τον φόβο του 12ήμερου πολέμου του Ιουνίου 2025 σε μια στάση «επιθετικού μιλιταρισμού και υπερβολικής αυτοπεποίθησης».

Στρατιωτικές δυνατότητες και εξοπλισμός

Η διατήρηση υψηλού ρυθμού στρατιωτικών επιχειρήσεων εξαρτάται από τη στήριξη των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και από την κατάσταση των αμυντικών συστημάτων. «Τις τρεις πρώτες ημέρες του πολέμου, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 200 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, στον 12ήμερο πόλεμο εκτόξευσε περίπου 500. Κάθε ένας απαιτεί από το Ισραήλ να απαντήσει με έναν αναχαιτιστικό πύραυλο. Αυτό πιθανότατα ξεπερνά τις δυνατότητες του Ισραήλ, οπότε χωρίς βοήθεια των ΗΠΑ πιθανότατα θα είχε ήδη χάσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου του», είπε ο αναλυτής άμυνας Χάμζε Ατάρ στο Al Jazeera.

Το Ισραήλ διαθέτει τρία βασικά συστήματα αεράμυνας:

Iron Dome (Χρυσός Θόλος) για ρουκέτες μικρού βεληνεκούς και πυροβολικό

David’s Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ) για πυραύλους μέσου βεληνεκούς και κρουζ

Arrow 2 & 3 για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων

Οι Ισραηλινοί δεν έχουν αποκαλύψει τον αριθμό των αναχαιτιστικών πυραύλων που διαθέτουν. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου καταγράφηκε μείωση στα αποθέματα, γεγονός που δείχνει ότι η διατήρηση υψηλού ρυθμού αναχαιτίσεων θα είναι πιο δύσκολη σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμένη χρήση αναχαιτιστικών και σε προτεραιότητα στην προστασία στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, μετά τη σύγκρουση του Ιουνίου το Ιράν παρήγαγε περίπου 100 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό απόθεμα.

Ωστόσο, ο Ατάρ επισήμανε ότι η απειλή εξαρτάται και από τους τύπους των πυραύλων.

«Δεν γνωρίζουμε τι είδους βαλλιστικούς πυραύλους διαθέτουν», είπε, αναφέροντας ότι υπάρχουν:

πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που φτάνουν έως την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

πύραυλοι μέσου βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ

πύραυλοι μικρού βεληνεκούς που μπορούν να στοχεύσουν κράτη του Κόλπου

«Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσους είχαν πριν από τον 12ήμερο πόλεμο, πόσοι καταστράφηκαν τότε ή πόσους εκτοξευτές διαθέτουν σήμερα», πρόσθεσε.

«Αν δεν έχεις εκτοξευτές –τους οποίους στοχεύουν ΗΠΑ και Ισραήλ– δεν έχει σημασία πόσους πυραύλους διαθέτεις. Είναι σαν να έχεις σφαίρες χωρίς όπλο» είπε.

Οικονομικές επιπτώσεις

Περισσότερα από δύο χρόνια σχεδόν συνεχούς πολέμου έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Ισραήλ. Οι δαπάνες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στους Λίβανο, Γάζα και Ιράν έχουν ξεπεράσει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, οδηγώντας σε οικονομική πίεση, υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης και αυξανόμενη ενεργειακή κρίση.

Όπως σημειώνει ο Χέβερ, «κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν θα ήταν από μόνο του αρκετό για να σταματήσει τις στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ. Το ζήτημα είναι τεχνολογικό: όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προμηθεύουν προηγμένα όπλα, η οικονομική πίεση δεν επαρκεί για να περιορίσει την επιθετικότητα».