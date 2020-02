ΠΟΥ για κοροναϊό: «Δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές θεραπείες»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υποβάθμισε σήμερα τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης περί ανακάλυψης φαρμάκων για τη θεραπεία ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό, ο οποίος έχει προκαλέσει επιδημία στην Κίνα και έχει διαδοθεί σε τουλάχιστον 20 άλλες χώρες. Ρεπορτάζ της κινεζικής τηλεόρασης ανέφερε πως ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Τζετζιάνγκ βρήκε ένα αποτελεσματικό φάρμακο για τον ιό, ενώ το βρετανικό Sky News μετέδωσε πως ερευνητές είχαν μια «σημαντική επιτυχία» στην ανάπτυξη ενός εμβολίου. Ερωτηθείς για τις πληροφορίες αυτές, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Ζασάρεβιτς δήλωσε: «Δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές θεραπείες εναντίον αυτού του 2019-nCoV».

