Πουέρτο Ρίκο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επερχόμενη τροπική καταιγίδα!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς το νησί, που αποτελεί αμερικανική περιοχή, απειλείται από μια τροπική καταιγίδα που υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθεί σε κυκλώνα εντός της ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κινητοποίησαν χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στο νησί, που ενδέχεται να χτυπηθεί από κυκλώνα για πρώτη φορά μετά το διπλό καταστροφικό πλήγμα που υπέστη το 2017.

Σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες (National Hurricane Center, NHC), η τροπική καταιγίδα Ντόριαν ενδέχεται να έχει γίνει «κυκλώνας όταν [θα] φθάσει κοντά στο Πουέρτο Ρίκο και στο ανατολικό τμήμα της Ισπανιόλας», που μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, αργότερα σήμερα.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (FEMA) ανέφερε μέσω Twitter ότι κινητοποίησε 3.000 στελέχη της, που είναι «έτοιμα να επέμβουν» επιτόπου.

«Ουάου! Ακόμα μια μεγάλη καταιγίδα κατευθύνεται προς το Πουέρτο Ρίκο. Θα σταματήσει ποτέ αυτό;», ανέφερε μέσω Twitter ο αμερικανός πρόεδρος χθες, διαβεβαιώνοντας στο ίδιο μήνυμα ότι οι αρχές των ΗΠΑ ενέκριναν τη χορήγηση βοήθειας «ρεκόρ», ύψους «92 δισεκατομμυρίων» δολαρίων στο νησί την περασμένη χρονιά.

Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019