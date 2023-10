Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι η Ρωσία δεν άρχισε τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά ξεκίνησε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως την αποκαλεί λέει για να προσπαθήσει να τον τελειώσει.

Στην ετήσια ομιλία του στη λέσχη συζητήσεων «Βαλντάι», που πραγματοποιείται στο Σότσι, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, δεν έχει ανάγκη να πάρει εδάφη από την Ουκρανία.

Είπε ότι η σύγκρουση – δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022 – δεν ήταν ιμπεριαλιστική ή εδαφική, αλλά αφορούσε την παγκόσμια τάξη και ότι η Δύση, η οποία – κατά τον Πούτιν – είχε χάσει την ηγεμονική της δύναμη και χρειαζόταν πάντα έναν εχθρό, είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Putin: “We did not start the so-called war in Ukraine.” pic.twitter.com/W5PEf6pNJO