Πούτιν: Έστειλε κομάντος στη Βενεζουέλα – Ποια είναι η ομάδα “Βάγκνερ”!

Οι απεσταλμένοι του Πούτιν αφίχθησαν την ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τον Χουάν Γκουαϊδό ότι δήθεν σχεδίαζε την δολοφονία του.

Μέσα στα δύο αεροπλάνα, ένα Ilusin και ένα Αntonov, επιβαίνουν περίπου 100 στρατιώτες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο δημοσιογράφος Javier Mayorca έγραψε στο Twitter ότι το πρώτο αεροπλάνο έφερε τον Vasily Tonkoshkurov, επικεφαλής του προσωπικού των επίγειων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι το δεύτερο ήταν ένα αεροπλάνο φορτίου που μεταφέρει 35 τόνους στρατιωτικού υλικού.

Το Υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας έχει αποφύγει να σχολιάσει.

Το ίδιο, επίσης, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αποκάλυψε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη, απογειώθηκαν από ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Συρία κι έφτασαν στο Καράκας την Παρασκευή, (22.3.2019).

Επίσης ένας άλλος ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αποκάλυψε ότι, ένα το αεροσκάφος απογειώθηκε ήδη από το Καράκας σήμερα, Κυριακή.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται τρεις μήνες αφότου οι δύο χώρες διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ενδεχομένως να πρόκειται για μέλη της “Βάγκνερ”, της ομάδας Ρώσων μισθοφόρων, οι οποίοι έδρασαν τόσο στην Ανατολική Ουκρανία όσο και στην Συρία και οι οποίοι αναλαμβάνουν αποστολές τις οποίες το Κρεμλίνο θέλει να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Russian troops and aid arrive in Venezuela after meeting between Elliot Abrams and Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov in Romehttps://t.co/nokTq59qQ5

— William Craddick (@williamcraddick) March 24, 2019