Πούτιν: Η Ρωσία ανησυχεί για την απειλή ενός Γ΄ παγκοσμίου πολέμου – «Ολόκληρη η Ουκρανία είναι θεωρητικά δική μας»

Κατά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τα όσα δήλωσε την Παρασκευή (20/6/25) Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός «και υπό αυτή την έννοια ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας». Συμπλήρωσε ότι δεν αποκλείει να πάρει η Ρωσία τον έλεγχο της ουκρανικής βορειοανατολικής πόλης Σούμι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε διεθνές οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, είπε ότι η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα της Ουκρανίας στην κυριαρχία, αλλά σημείωσε ότι όταν η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991 ήταν ως «ουδέτερο κράτος».

Ο Πούτιν, ο οποίος λέει ότι η Ρωσία πολεμά στην Ουκρανία για να προστατεύσει την ασφάλειά της, απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας. «Έχουμε ένα ρητό ή μια παραβολή», που λέει : «Όπου πατάει το πόδι ενός Ρώσου στρατιώτη, αυτό είναι δικό μας», είπε ο Πούτιν.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του έχουν απορρίψει τις διεκδικήσεις της Μόσχας σε τέσσερις ουκρανικές περιοχές και την Κριμαία ως παράνομες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την άποψη ότι Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός.

