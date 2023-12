Στα 14 ανέβηκαν τα θύματα από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα την Πέμπτη (21.12.2023), αφού τραυματίας από την επίθεση υπέκυψε στα τραύματά του.

Έτσι, μαζί με τον δράστη που αυτοκτόνησε, οι νεκροί από το μακελειό στην Πράγα ανέρχονται σε 15. Σήμερα στην Τσεχία είναι μέρα πένθους, και πλήθος κόσμου συρρέει για να αφήσει λουλούδια, κεριά και φωτογραφίες στο Πανεπιστήμιο.

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μια φοιτήτρια, που ήταν σε μια ομάδα φοιτητών που αναζήτησε καταφύγιο στην προεξοχή του κτηρίου. Όπως δήλωσε σε Τσέχικα μέσα, ενώ ήταν στο μάθημα, η μαθήτρια και οι συμμαθητές της άκουσαν τους πρώτους πυροβολισμούς. Αρχικά, νόμιζαν ότι κάποιος έπαιζε στους διαδρόμους, μέχρι που μια σφαίρα πέρασε από την πόρτα της τάξης τους. «Κρυφτήκαμε κάτω από τα τραπέζια όσο καλύτερα μπορούσαμε», είπε η φοιτήτρια. Η γρήγορη επιστροφή του επιτιθέμενου τους ανάγκασε να αυτοσχεδιάσουν μια απελπισμένη απόδραση.

Αποφάσισαν να δραπετεύσουν από το παράθυρο, και βρέθηκαν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου περπατώντας σε ένα στενό πρεβάζι. Έτρεξαν στην οροφή και σύρθηκαν κατά μήκος της προεξοχής, σκύβοντας στις γωνίες για κάλυψη. Η κατάσταση τους οδήγησε να παραμείνουν σκυμμένοι σε μια βεράντα που βρισκόταν από κάτω τους για μια αγωνιώδη ώρα, μέχρι που κάποιος ανακοίνωσε ότι ο δράστης είχε φύγει από το κτίριο.

Κάτοικοι και τουρίστες που παραμένουν στην Πράγα είναι σε κατάσταση φόβου. Φόβος που μεγαλώνει από τις πληροφορίες που θέλουν τον μακελάρη να έχει συνεργάτιδα, η οποία μάλιστα παραμένει ασύλληπτη και κανείς δεν ξέρει αν οπλοφορεί και αν είναι επικίνδυνη.

Άλλωστε και ο 24χρονος δράστης δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση που θα μπορούσε να είναι δολοφόνος καθώς το προφίλ του έδειχνε άνθρωπο υπεράνω υποψίας, «σπασίκλα» στο πανεπιστήμιο με εμμονή στην ιστορία.

Ο ίδιος είχε άδεια οπλοκατοχής και στο σπίτι του η αστυνομία ανακάλυψε μία αυτοσχέδια βόμβα, μεγάλης ισχύος. Οι Αρχές εκτιμούν ότι εμπνεύστηκε από την επίθεση, στις αρχές Δεκεμβρίου, την 14χρονης Αλίνα στη Ρωσία, η οποία σκότωσε συμμαθήτριά της μέσα στην τάξη και μετά αυτοκτόνησε.

«Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι Ντέιβιντ. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία. Η Αλίνα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», είπε ο 24χρονος φοιτητής.

Εκτός από την φερόμενη ως συνεργάτιδα στις Αρχές έχει σημάνει και συναγερμός για τυχόν… θαυμαστές του μακελάρη που μπορεί να θελήσουν να τον μιμηθούν.

https://twitter.com/TooScaryFunny/status/1738277431641862211

Άλλωστε όπως έγινε γνωστό η Αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο που παραδέχτηκε ότι «εμπνεύστηκε» από τον δράστη της μαζικής επίθεσης στην Πράγα και «ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει».

«Στις έντεκα και μισή χθες, ο άνδρας μας είπε ότι εμπνεύστηκε από τον δράστη, ότι ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει», έγραψε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στο X. «Μετά από λίγες ώρες, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη».

Ήδη έχει ενισχυθεί η ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους που μπορεί να αποτελέσουν «πιθανούς στόχους» τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου.

NSFW (Viewer Discretion Advised)



Video Shows Students Running to Ledge and Then a Brave Police Officer Getting Gunman to Shoot at Him to Save the Kids on the Ledge. Video shows the students fall from the ledge as they are shot#pragueuniversity #PragueStrong #PragueAttack #News pic.twitter.com/WFUQpghJpA